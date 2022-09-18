В АПЛ впервые сыграл 15-летний игрок

В воскресенье «Арсенал» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Брентфордом» (3:0) в матче восьмого тура Английской премьер-лиги. Ближе к завершению встречи Микель Артета выпустил на поле атакующего полузащитника Этана Нванери. Он стал самым молодым игроком в истории АПЛ, сыграв в возрасте 15 лет и 180 дней.

Этан Нванери побил рекорд Харви Эллиотта, дебютировавшего в АПЛ в 16 лет и 38 дней.

Стоит отметить, что эпоха Английской премьер-лиги берёт начало в 1992 году.

Добавим, что «Арсенал» является лидером чемпионата Англии. В семи матчах команда Микеля Артеты отпраздновала шесть побед при одном поражении.