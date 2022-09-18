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Гризманн может покинуть «Атлетико» уже зимой

 
18 Сентября 2022 • 14:55 Комментировать (3)

Французский нападающий Антуан Гризманн, выступающий второй сезон подряд за мадридский «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны», может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.

По информации The Athletic, форварда не устраивает количество игрового времени, которое ему предоставляют в команде.

В этом сезоне Гризманн появляется на поле только после 60-й минуты. Предполагается, что «Атлетико» таким способом пытается сэкономить на игроке. Ведь в случае, если Гризманн проведёт на поле как минимум 45 минут в 50 процентах игр за два сезона, «матрасникам» придётся выкупить игрока у «Барселоны» за 40 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» является одним из вариантов продолжения карьеры Гризманна. Издание сообщает, что английский клуб, который интересовался нападающим в летнее трансферное окно, может вернуться за ним зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Антуан Гризманн
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Комментарии (3)
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Манкунианец76
18 Сентября 2022 в 16:26
нет уж-кушайте сами!!!нам в нападении уже одного "пешехода"Роналду хватает...GGMU!!!
ivan_petrenko95
18 Сентября 2022 в 15:13
с ума сошли чтоли кому нужен этот гризман? его время уже прошло, да и было у него 2-3 сезона неплохих до перехода в барсу. он и тогда не стоил тех денег, да и сейчас не стоит нынешних 40. или доиграть в атлетико или в любой середняк любого топ-чемпионата, либо в сильный клуб не из топ лиг.
KLINSMANN
18 Сентября 2022 в 15:27
реально он уже никакой
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