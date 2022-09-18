Гризманн может покинуть «Атлетико» уже зимой

Французский нападающий Антуан Гризманн, выступающий второй сезон подряд за мадридский «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны», может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.

По информации The Athletic, форварда не устраивает количество игрового времени, которое ему предоставляют в команде.

В этом сезоне Гризманн появляется на поле только после 60-й минуты. Предполагается, что «Атлетико» таким способом пытается сэкономить на игроке. Ведь в случае, если Гризманн проведёт на поле как минимум 45 минут в 50 процентах игр за два сезона, «матрасникам» придётся выкупить игрока у «Барселоны» за 40 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» является одним из вариантов продолжения карьеры Гризманна. Издание сообщает, что английский клуб, который интересовался нападающим в летнее трансферное окно, может вернуться за ним зимой.