«Арсенал» назвал новую трансферную цель

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Как стало известно журналистам Calciomercato, заинтересованность в услугах датского игрока проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» хотят усилиться скандинавом в январское трансферное окно.

22-летний полузащитник выступает за «Айнтрахт» с июля прошлого года. Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2026 года. Трансферный ценник Йеспера – 17 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Линдстрём провел шесть поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.