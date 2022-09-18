Сульшер может возглавить клуб из топ-5 АПЛ

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, известный по работе в «Манчестер Юнайтед», может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом стало известно британской прессе.

Как информирует таблоид Daily Star, бывший наставник «красных дьяволов» может возглавить «Брайтон». «Чайки» подыскивают замену Грэму Поттеру, ушедшему на повышение в лондонский «Челси».

Напомним, что 49-летний тренер возглавлял манкунианский гранд с 2018 по 2021 год.

После шести сыгранных туров Английской премьер-лиги «Брайтон» набрал 13 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.