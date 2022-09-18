Ришарлисон грубо ответил обидчику Винисиуса

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон, перешедший минувшим летом в лондонский «Тоттенхэм», высказался в поддержку соотечественника Винисиуса Жуниора, которого сравнили с обезьяной на испанском телевидении.

«Меня бесит эта ситуация. Я написал тому парню, что он сказал полный бред и назвал его куском дерьма. Жду, что Винисиус от души повеселится во время дерби с «Атлетико». Надеюсь, он сможет забить», - передает слова нападающего ESPN.

Напомним, что на днях глава испанской ассоциации агентов Педро Браво оскорбил форварда «Реала» во время обсуждения его празднования голов танцами.