Кокорин сравнил себя с Роналду

Российский форвард Александр Кокорин, выступающий в нынешнем сезоне за кипрский «Арис» на правах аренды, ответил на вопрос о том, как реагирует на критику в свой адрес.

«Хейт? У меня его вообще нет. Меня все любят», - оставил сообщение 31-летний футболист в социальных сетях.

Также россиянин прикрепил фотографию, на которой сравнивает свои показатели со статистикой звездного португальца Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«По одному голу в сезоне», - подписал снимок Кокорин.

Напомним, что недавно Александр прервал свою голевую засуху, отметившись забитым мячом впервые за 655 дней.

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