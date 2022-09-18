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Кокорин сравнил себя с Роналду

 
18 Сентября 2022 • 11:55 Комментировать (2)

Российский форвард Александр Кокорин, выступающий в нынешнем сезоне за кипрский «Арис» на правах аренды, ответил на вопрос о том, как реагирует на критику в свой адрес.

«Хейт? У меня его вообще нет. Меня все любят», - оставил сообщение 31-летний футболист в социальных сетях.

Также россиянин прикрепил фотографию, на которой сравнивает свои показатели со статистикой звездного португальца Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«По одному голу в сезоне», - подписал снимок Кокорин.

Напомним, что недавно Александр прервал свою голевую засуху, отметившись забитым мячом впервые за 655 дней.

Роналду и Месси - в сторону: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Арис Манчестер Юнайтед Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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wild cat
18 Сентября 2022 в 12:43
ай..шурик..какой раналду..ты жы лушчи иво в сотни разов..)) куды иму да тибя..))
Dаvid MU
18 Сентября 2022 в 12:40
Не зря я сравнивал пеналду с Кокорой ))) Сам Кокора подтвердил, что пеналдус его уровня игрок
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