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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд оценил шансы Холанна выиграть «Золотой мяч»

 
18 Сентября 2022 • 09:44 Комментировать

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна побороться за «Золотой мяч».

«Если он продолжит в том же духе и выиграет с «Сити» Лигу чемпионов, то у меня не будет сомнений. В таком случае у Эрлинга не будет конкурентов. По статистике он сейчас лучше всех. Эрлинг делает разницу в матчах. Даже не знаю, как его можно остановить. Холанн может все на поле. «Манчестер Сити» давно не хватало такого игрока», - передает слова Фердинанда BT Sport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Холанн провел семь матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рио Фердинанд Эрлинг Холанн
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