Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду и Месси - в сторону: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

 
18 Сентября 2022 • 07:50 Комментировать (1)

Эксперты портала Sportico опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Первое место в нем занял нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он обогнал прошлогоднего лидера Лионеля Месси благодаря новому трудовому договору, подписанному в мае.

Как рапортует источник, 23-летний француз заработает в нынешнем сезоне 125 миллионов долларов – 105 млн составляет его оклад, а 20 ему выплатят спонсоры по контрактам.

Вторым по заработку стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – 113 миллионов. Топ-3 замкнул еще один представитель «ПСЖ» - Лионель Месси. 35-летний аргентинец пополнит свой банковский счет на 110 миллионов.

В «ПСЖ» ответили на вопрос о новом контракте Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Misha_diablo_football
18 Сентября 2022 в 07:58
"деньги портят людей"...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
08:30 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне повторил достижение Джеррарда
07:56 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» готовится к отставке Роджерса - на замену есть два кандидата
05:19 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не получал по пять мячей в двух матчах чемпионата кряду с далёкого 1980 года
05:07 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Такого результата мы не заслуживали»
05:03 · Англия. Премьер-лига
Сон Хынмин: «Забил - и всё разочарование как рукой сняло»
04:43 · Англия. Премьер-лига
Сон Хынмин за 13 минут забил столько же мячей, сколько «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм» за все матчи сезона
04:10 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» повторил свой лучший старт сезона в английской Премьер-лиге
03:00 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» установил антирекорд АПЛ по количеству пропущенных голов после семи стартовых матчей
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» впервые с 2009 года забил шесть мячей в матче АПЛ
02:38 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не может победить в первых семи матчах сезона впервые с 1983 года
02:23 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Роджерс выглядит смирившимся»
02:20 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» проиграл шесть матчей кряду в АПЛ впервые с 2014 года
02:12 · Англия. Премьер-лига
Артур сыграл в старте впервые за 129 дней – пока только за дубль «Ливерпуля»
02:10 · Англия. Премьер-лига
«Соналду» - Сон Хынмин сравнялся по количеству хет-триков в АПЛ с Роналду
01:57 · Англия. Премьер-лига
Холанн может забить 60 голов за сезон в АПЛ, если продолжит в том же духе
Все новости
Рекомендуем