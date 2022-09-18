Роналду и Месси - в сторону: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Эксперты портала Sportico опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Первое место в нем занял нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он обогнал прошлогоднего лидера Лионеля Месси благодаря новому трудовому договору, подписанному в мае.

Как рапортует источник, 23-летний француз заработает в нынешнем сезоне 125 миллионов долларов – 105 млн составляет его оклад, а 20 ему выплатят спонсоры по контрактам.

Вторым по заработку стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – 113 миллионов. Топ-3 замкнул еще один представитель «ПСЖ» - Лионель Месси. 35-летний аргентинец пополнит свой банковский счет на 110 миллионов.

В «ПСЖ» ответили на вопрос о новом контракте Месси