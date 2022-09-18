Сон Хынмин за 13 минут забил столько же мячей, сколько «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм» за все матчи сезона

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» крупно переиграл «Лестер», забив в ворота «лис» целых шесть голов. Если в первом тайме на поле шла равная игра, закончившаяся счетом 2:2 к перерыву, то во второй половине игры «Тоттенхэм» забил целых четыре гола. Три их них записал на свой счет корейский нападающий Сон Хынмин, который стал седьмым игроком в АПЛ, сделавшим хет-трик после выхода на замену.

Свои мячи он «положил» в промежуток в тринадцать минут - с 73-й по 86-ю. Всего лишь за тринадцать минут корейский нападающий забил такое же количество мячей, сколько забил, к примеру, весь «Вулверхэмптон» или весь «Вест Хэм» за первые семь матчей сезона!