«Атлетико» хочет усилиться нападающим «МЮ»

В следующее летнее трансферное окно мадридский «Атлетико» собирается усилиться сразу несколькими звездными свободными агентами. Ранее мы сообщали, что «матрасники» заинтересованы в приглашении защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю и нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Как сообщает Fichajes, в сферу интересов испанского топ-клуба был добавлен форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, у которого тоже истекает контракт по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний англичанин провел шесть матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.