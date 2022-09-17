Конте: «Сон очень злится, когда не забивает»

Наставник лондонского «Челси» Антонио Конте прокомментировал игру нападающего команды Сон Хынмина в текущем сезоне.

«Безусловно, Сон очень злится, когда не забивает голы. Это нормальная реакция для футболиста, который неравнодушен к своему делу. Я понимаю его. Сон очень мотивирован и хочет исправить ситуацию. Голевая засуха может случиться у любого игрока. Но, несмотря на это, он остается важным футболистом команды», - приводит слова итальянского специалиста BBC.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Сон провел шесть матчей, в которых отметился лишь голевой передачей.

В минувшей кампании нападающий забил 23 мяча и сделал семь ассистов.