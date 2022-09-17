«Был мастер-класс каждый день»: Дани Алвес назвал лучшего тренера мира

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Дани Алвес поделился мнением об испанском тренер Хосепе Гвардиоле, ныне работающем в английском клубе «Манчестер Сити».

«Пеп – самый лучший тренер. У меня в этом нет сомнений. Когда играл под его руководством, получал мастер-класс каждый день. Гвардиола всегда учит чему-то новому», - передает слова бразильского защитника газета Marca.

Напомним, что Гвардиола поработал в «Барселоне» и мюнхенской «Баварии». С 2016 года испанец возглавляет «Манчестер Сити». Срок действующего трудового договора Хосепа с «горожанами» рассчитан до окончания текущего сезона.