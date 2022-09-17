Реакция Холанна на приз лучшему футболисту августа в АПЛ

Лидер атакующей линии «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал получение награды лучшему игроку августа в Английской премьер-лиге.

«Очень горжусь этим призом. Огромная благодарность одноклубникам и нашим болельщикам. Без вашей помощи ничего этого не было бы», - гласит сообщение норвежского бомбардира в социальной сети.

В шести поединках текущего розыгрыша АПЛ скандинавский голеадор отметился десятью забитыми мячами. На его счету уже два хет-трика.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. За него «горожане» заплатили «шмелям» 60 миллионов евро.