Гвардиола отреагировал на критику в адрес Грилиша

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу критики в адрес полузащитника команды Джека Грилиша, трансфер которого обошелся клубу более чем в 100 миллионов евро.

«Хочу, чтобы Джек начал забивать голы и отдавать результативные передачи, как он умеет это делать. Однако дело даже не в этом. Дело в его игре без мяча, в том, что он может дать команде на футбольном поле, в его вкладе в результат.

Что касается критики, я всегда говорю парням, чтобы они не обращали на нее внимание. Каждый из нас знает, сделал ли он все от себя зависящее в отдельном матче», - цитирует испанского тренера Goal.

В этом сезоне Грилиш провел два матча в АПЛ, не отметившись голевыми действиями.