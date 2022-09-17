«Атлетико» нашёл усиление в АПЛ

26-летний турецкий защитник Чаглар Сеюнджю, правами на которого владеет «Лестер», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. По сообщениям Mundo Deportivo, заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Атлетико».

Как стало известно журналистам, руководство «матрасников» рассчитывает подписать футболиста в летнее трансферное окно. Трансферная стоимость Сеюнджю оценивается в 28 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Чаглар провел за «Лестер» 28 матчей в Премьер-лиге, забил один гол и получил пять желтых карточек. Контракт турка с «лисами» рассчитан до середины следующего года.