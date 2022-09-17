«Тоттенхэм» хочет перехватить трансферную цель «ПСЖ» и «Реала»

Лондонский «Тоттенхэм» решил включиться в борьбу за защитника сборной Словакии и миланского «Интера» Милана Шкриньяра, рапортует Football Insider.

Английский клуб намерен составить конкуренцию мадридскому «Реалу» и французскому «ПСЖ» в споре за 27-летнего исполнителя. Вполне вероятно, что вышеназванные клубы сделают предложения игроку в зимнее трансферное окно.

Шкриньяр связан контрактными обязательствами с нынешним клубом до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету словака шесть матчей в Серии А.