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«Тоттенхэм» хочет перехватить трансферную цель «ПСЖ» и «Реала»

 
17 Сентября 2022 • 08:45 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» решил включиться в борьбу за защитника сборной Словакии и миланского «Интера» Милана Шкриньяра, рапортует Football Insider.

Английский клуб намерен составить конкуренцию мадридскому «Реалу» и французскому «ПСЖ» в споре за 27-летнего исполнителя. Вполне вероятно, что вышеназванные клубы сделают предложения игроку в зимнее трансферное окно.

Шкриньяр связан контрактными обязательствами с нынешним клубом до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету словака шесть матчей в Серии А.

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Интер Милан Тоттенхэм Милан Шкриньяр
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17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
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