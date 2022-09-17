Ришарлисон объяснил свою травматичность в прошлом сезоне

Новичок лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон, выступавший ранее за «Эвертон», высказался о позапрошлом сезоне.

«Тот сезон получилась очень непростым. У нас в команде было много травмированных. У меня же тоже возникли личные проблемы. После финиша АПЛ я сразу уехал на Кубок Америки, затем был футбольный турнир Олимпиады. И потом стартовал чемпионат Англии. У меня практически не было перерыва, из-за чего в прошлом сезоне я получал много травм», - передает слова нападающего FourFourTwo.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 33 поединках, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.