Артета обратился к бразильцам «Арсенала», которых не вызвали в сборную

Испанский тренер Микель Артета, ныне занимающий пост наставника лондонского «Арсенала», отреагировал на невызов Габриэля Жезуса и Габриэля Магальянса в сборную Бразилии. В сентябре «селесао» проведут товарищеские матчи в преддверии старта на чемпионате мира – 2022.

«Я хочу сказать парням, чтобы они продолжали работать. Не нужно опускать голову из-за решения тренерского штаба национальной команды. Они должны усерднее трудиться, чтобы дать еще больше причин для вызова в сборную Бразилии», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что во второй половине ноября стартует чемпионат мира. Он пройдет в Катаре.