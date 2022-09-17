Артета отреагировал на невызов Уайта в сборную Англии

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на невызов защитника команды Бена Уайта в ряды национальной сборной Англии на сентябрьский сбор.

«Бен может играть как на фланге, так и в центре обороны. Всегда хорошо, если в команде есть такие разноплановые футболисты. Однако, это выбор тренерского штаба сборной Англии. Бен будет ждать своего шанса и уверяю, он будет максимально готов», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

Уайт пополнил ряды лондонского коллектива летом прошлого года, перебравшись из другого клуба АПЛ – «Брайтона». В текущем сезоне он провел шесть матчей в чемпионате Англии.