Ришарлисон объяснил причины ухода из «Эвертона»

Бывший нападающий ливерпульского «Эвертона» Ришарлисон объяснил причину переезда в лондонский «Тоттенхэм».

«Наверное, у «Эвертона» появились проблемы с мотивацией, с желанием выигрывать матчи и трофеи. Я провёл в этой команде четыре года и понял, что до трофеев там всё же ещё далеко», – заявил форвард бразильской национальной команды в интервью FourFourTwo. Тем не менее игрок выразил большую благодарность за приобретенные умения. Он отметил, что тяжело покидать коллектив, с которым многое было связано.

Напомним, что Ришарлисон провел на «Гудисон Парк» четыре сезона, за которые стал лидером «Эвертона». За переход бразильца «Тоттенхэму» пришлось заплатить 50 миллионов фунтов, а ещё десять положены в виде бонусов.

