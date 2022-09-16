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Мартинес объяснил, почему выбрал «Манчестер Юнайтед»

 
16 Сентября 2022 • 23:58 Комментировать

Новичок «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес объяснил выбор английского гранда в качестве варианта для продолжения своей карьеры.

«Я выбрал «Манчестер Юнайтед», потому что это лучший клуб в мире. Вот и всё. Для меня всё было предельно просто», – рассказал защитник Sports Illustrated. Также игрок отметил, что ощущает поддержку фанатов во время каждого матча.

Аргентинец переехал на «Олд Траффорд» под управление Эрика тен Хага, с которым Лисандро знаком по совместной работе в амстердамском «Аяксе». «Манчестер Юнайтед» заплатил за трансфер Мартинеса около 50 миллионов евро.

Несмотря на слабый старт в новом для себя чемпионате, оборону «красных дьяволов» без аргентинца уже тяжело представить.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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