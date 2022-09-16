Наставник «Майнца» может возглавить «Брайтон»

Руководство «Брайтона» активно занимается поиском замены для Грэма Поттера, который отправился строить новую команду в лондонский «Челси».

Одним из кандидатов на вакантный пост является нынешний наставник немецкого «Майнца» Бо Свенссон. По информации BBC, в таком приглашении лично заинтересованы владелец «чаек» Тони Блум и исполнительный директор английского клуба Пол Барбер.

Отметим, что датский специалист за почти два года смог поднять «Майнц» со статуса борца за выживание до крепкого середняка Бундеслиги. Прошлый сезон коллектив Свенссона закончил на восьмом месте.

Ещё одним кандидатом на место тренера «Брайтона» является экс-наставник «Сассуоло» и «Шахтёра» Роберто де Дзерби.

