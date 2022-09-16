Каррагер раскритиковал нового владельца «Челси»

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал комментарий относительно недавних слов и действий нового владельца «Челси» Тодда Бёли.

«Меня раздражает то, с каким высокомерием он делает заявления. Болельщиков «Челси» должно беспокоить то, что Бёли сначала говорит, а потом уже думает», – рассказал бывший игрок английской сборной изданию The Telegraph.

Отметим, что за сентябрь новый босс «аристократов» дал несколько поводов для разговоров о себе. Помимо неожиданной отставки Томаса Тухеля резонанс вызвали слова Бёли о тактике с 11 полевыми игроками, а также предложение сделать в АПЛ аналог игры всех звёзд.

