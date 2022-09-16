Кепа отреагировал на идею владельца «Челси» о матче всех звёзд АПЛ

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага, ныне выступающий за лондонский «Челси», отреагировал на идею нового руководства «пенсионеров» о проведении матча всех звезд АПЛ.

«Это будет грандиозное событие. В Премьер-лиге выступают много крутых футболистов. Было бы интересно посмотреть это противостояние», - передает слова вратаря таблоид The Mirror.

Напомним, что с инициативой проведения матча всех звезд АПЛ выступил новый владелец «Челси» Тодд Бёли.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии лондонский клуб набрал десять баллов и занимает шестую позицию в турнирной таблице.