Клопп рассказал, повлиял ли уход Мане на слабый старт «Ливерпуля»

Уход атакующего полузащитника Садио Мане не является причиной слабого старта «Ливерпуля» в нынешнем сезоне. Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп.

«Садио является игроком мирового уровня. Само собой, нам не хватает этого парня. Но хочу сказать, что проблемы команды не связаны с его трансфером. Ранее у нас тоже были плохие матчи, и тогда Мане был на поле. Поэтому это не связано с ним», - передает слова немецкого тренера TV2.

Напомним, что Садио Мане покинул «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. Сенегальский вингер принял решение продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».