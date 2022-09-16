Бывший защитник «Челси» Джон Терри записался на курсы FIFA для руководителей клубов. Это значит, что англичанин рассматривает возможность в перспективе занять управляющую должность вроде спортивного или технического директора.

О том, что Терри записался на эти курсы стало известно благодаря информации от Daily Mail. Напомним, что по завершению карьеры Джон стремился начать тренерскую деятельность и даже пару лет отработал помощником Дина Смита в «Астон Вилле». Терри заявлял, что получал предложения от нескольких клубов, но отказывался от них, так как они не соответствовали его амбициям.

Терри уже более одного года находится в структуре «Челси» и помогает академии в развитии молодых игроков.