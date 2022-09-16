«Манчестер Юнайтед» вынес вердикт по Филу Джонсу

Защитник Фил Джонс больше не нужен «Манчестер Юнайтед». Как информируют британские СМИ, тренерский штаб команды во главе с Эриком тен Хагом не собирается задействовать игрока в матчах нынешнего сезона.

Джонс был переведен в дубль, где будет поддерживать игровые кондиции. Вполне вероятно, что он покинет команду в ближайшем будущем. Трудовое соглашение Фила с «красными дьяволами» рассчитано до лета следующего года.

30-летний англичанин защищает цвета манкунианского гранда с июля 2011 года. Его текущая трансферная стоимость составляет три миллиона евро.