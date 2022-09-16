Санчо нацелен попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2022

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо заявил о намерении поехать на чемпионат мира – 2022 в составе национальной команды Англии.

«Моя цель – попасть в заявку сборной на мундиаль. Это 100 процентов. Жаль, что в этот раз меня не позвали, но это будет для меня стимулом улучшить свою игру. Мне нужно усердно трудиться каждый день. Этим я и планирую заниматься», - приводятся слова вингера на страницах таблоида Daily Mail.

Напомним, что Джедон не был включен в состав сборной Англии на предстоящие поединки с командами Италии и Германии в рамках группового турнира Лиги наций.