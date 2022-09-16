Джеррард поддержал идею матча всех звёзд АПЛ

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне работающий главным тренером бирмингемской «Астон Виллы», оценил идею проведения матча всех звезд Английской премьер-лиги.

«Мне было бы интересно посмотреть такой поединок. Я бы даже принял участие в нем. Уверен, что север победит, поскольку там есть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Это две лучшие команды чемпионата.

Это интересная и нестандартная идея, но пока не знаю, получится ли ее реализовать. Но, повторюсь, я с радостью понаблюдал бы за этим зрелищем», - цитирует Стивена таблоид Daily Mail.

Напомним, что идею проведения матча всех звезд предложил новый владелец «Челси» Тодд Бёли.