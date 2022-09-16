Тен Хаг рассказал, как относится к паузе в АПЛ

Голландский тренер Эрик тен Хаг, который занимает пост наставника «Манчестер Юнайтед», высказался о грядущем перерыве на матчи национальных сборных.

«Эта пауза пойдет нам на пользу. Впереди много матчей, и нам необходимо еще лучше наладить взаимопонимание внутри коллектива. Мы уже начинаем планировать зимние трансферы, которые должны будут усилить команду. Надеюсь, что после матчей за сборные все будут здоровы и в хорошей форме», - цитирует тренера клубная пресс-служба.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «красные дьяволы» на выезде обыграли молдавский «Шериф» со счетом 2:0.