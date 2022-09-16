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Экс-игрок «Манчестер Сити» Ричардс выбрал между Мбаппе и Холанном

 
16 Сентября 2022 • 08:28 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал, кому отдает предпочтение в паре нападающих Килиан Мбаппе («ПСЖ») - Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).

«Я выберу Килиана. Его игра мне нравится больше. В качестве девятки «Ман Сити» я бы предпочел Холанна, но если смотреть в глобальном смысле, Мбаппе смотрится предпочтительнее норвежца. Не спорю, что Эрлинг может стать суперзвездной, но он склонен к травмам», - передает слова Ричардса таблоид Daily Mail.

В текущем розыгрыше АПЛ Холанн отметился десятью голами и ассистом в шести поединках. На счету Мбаппе семь забитых мячей в шести играх Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Майка Ричардс Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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