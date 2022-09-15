«Лестер» получил разрешение расширить стадион «Кинг Пауэр»

Недавний чемпион Англии «Лестер» получил возможность расширить свой домашний стадион «Кинг Пауэр».

По информации Leicester Mercury, стадион «лис» получит дополнительные 8000 мест, что позволит наблюдать за играми одной из ярчайших команд Англии последнего времени уже около 40 000 человек. Текущая вместимость, отметим, составляет 32 312 мест.

Также имеются планы и на улучшение инфраструктуры около стадиона, в которые входит строительство отеля, фан-зоны, паркинга, клубного магазина и крытой арены на 6000 зрителей.

Средства на такие вложения у таиландских владельцев «Лестера» имеются. Недавно клуб дошёл до полуфинала Лиги конференций УЕФА, а с момента чемпионства «лисы» дважды останавливались в шаге от попадания в главный еврокубок.

