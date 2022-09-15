«Ливерпуль» лидирует в гонке за подписание Беллингема

«Ливерпуль» лидирует в гонке за подписание 19-летнего английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема следующим летом, сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт.

По его словам, мерсисайдцы опережают в гонке «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые также проявляют серьёзный интерес к игроку.

Считается, что Джуд Беллингем обойдётся клубу, который его подпишет, не менее чем в 100 млн евро. Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2025 года.

Накануне Беллингем отметился голом в ворота «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Его команда уступила в этой встрече со счётом 1:2.