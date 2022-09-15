​По стопам Абрамовича: Дёмин может продать «Борнмут» инвесторам из США

Ещё один клуб Премьер-лиги может получить владельцев из США. Как сообщает Daily Mail, владелец «Борнмута» Максим Дёмин поручил компании Montminy & Co найти покупателей или инвесторов для клуба. По данным источника, серьёзный интерес к «Борнмуту» проявил консорциум, состоящий из людей, которые имеют богатый опыт в американском спорте.

Пока непонятно, как может быть оформлена потенциальная сделка – продаст ли Максим Дёмин «Борнмут» полностью или только какой-то пакет акций. При этом отмечается, что россиянин с британским гражданством оценивает клуб в 150 миллионов фунтов.

Если Максим Дёмин пойдёт по стопам Романа Абрамовича и продаст «Борнмут», то в Премьер-лиге будет половина клубов с владельцами из США.