​Кунде рассказал о звонке Гвардиолы

В летнее трансферное окно защитник Жюль Кунде сменил «Севилью» на «Барселону». При этом два года назад француз мог оказаться в «Манчестер Сити». Кунде рассказал о том, что тогда ему звонил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Да, во время моего первого сезона в «Севилье» Хосеп Гвардиола звонил мне. Он сказал, что ему нравится моя игра, и что я хорошо впишусь в его игровой стиль», - рассказал Кунде El Pais.

Впрочем, трансфер Жюля Кунде в «Манчестер Сити» так и не состоялся.

«В разговорах с Гвардиолой и Хави я понял, что они видели, как я знаю. Они прекрасно знали мои способности. Это не были разговоры просто ради разговора – всё было конкретно», - добавил игрок.