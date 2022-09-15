Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мбаппе интересен сразу трём грандам АПЛ слухи

 
15 Сентября 2022 • 16:38 Комментировать (2)

На неделе была раскрыта информация о том, что контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» имеет подводные камни. Он оформлен по схеме «2+1», причём активировать опцию можно только при желании игрока. При этом, как сообщает Marca, между «ПСЖ» и Мбаппе есть договорённость – стороны должны чётко обозначить свои позиции по будущему к январю 2024 года. «ПСЖ» хочет не допустить риска потерять форварда бесплатно, как было в этом году.

Отмечается, что Килиан Мбаппе интересен сразу трём грандам Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулю» и «Челси». Каждый из этих клубов готов воспользоваться возможностью подписать Мбаппе, если она будет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Evgen 86
15 Сентября 2022 в 17:44
А завтра можно написать что его готовы подписать МС Юве и Бавария. Через неделю написать что созрели Барселона и Милан. Потом накатать что Реал обменяет его на Переса и трёх дворников..
zurukukkkk
15 Сентября 2022 в 18:01
дворники- зачет!)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
17:48 · Англия. Премьер-лига
​Кунде рассказал о звонке Гвардиолы
17:44 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Моя главная мечта – делать 5 касаний и забивать 5 голов»
17:35 · Англия. Чемпионшип
Игрок «Уигана» отказался почтить память о скончавшейся королеве перед началом матча
16:47 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: Мастерство Захаряна может позволить ему играть в «Челси»
16:29 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» подал иск в ФИФА против «Вест Хэма»
15:43 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА обязала «Норвич» выплатить «Ростову» 2 млн евро
15:35 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет покинуть «Тоттенхэм» 1
15:32 · Англия. Премьер-лига
​Владельцы «Челси» не смогли купить «Сантос»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Белла-Кочап вызван в сборную Германии
14:45 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «На месте «Ливерпуля» я бы подписал Тилеманса»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Жота: «Всегда сложно возвращаться после травмы»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Агент Удоги: «Дестини хотели приобрести «Интер» и «Ювентус»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «Я хотел бы, чтобы Поттер остался в «Брайтоне»
11:59 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «После ничьи с «Зальцбургом» нам нужно работать усерднее, чтобы выйти из группы»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Гаджимурадов — о переходе в «Спартак»: «Так я могу и в «Челси» хотеть, Захаряну воду носить»
Все новости
Рекомендуем