На неделе была раскрыта информация о том, что контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» имеет подводные камни. Он оформлен по схеме «2+1», причём активировать опцию можно только при желании игрока. При этом, как сообщает Marca, между «ПСЖ» и Мбаппе есть договорённость – стороны должны чётко обозначить свои позиции по будущему к январю 2024 года. «ПСЖ» хочет не допустить риска потерять форварда бесплатно, как было в этом году.

Отмечается, что Килиан Мбаппе интересен сразу трём грандам Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулю» и «Челси». Каждый из этих клубов готов воспользоваться возможностью подписать Мбаппе, если она будет.