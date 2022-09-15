​Владельцы «Челси» не смогли купить «Сантос»

Тодд Бёли и инвестиционная компания Clearlake Capital не намерены ограничиваться покупкой «Челси». Они хотят продолжать покупать клубы, чтобы построить империю на примере City Football Group и «Ред Булл».

По данным Evening Standard, в настоящий момент владельцы «Челси» изучают варианты по всему миру. В Бразилии инвесторы попытались приобрести «Сантос», но получили отказ. Теперь владельцы лондонского гранда намерены переключиться на более скромные бразильские клубы.

Отмечается, что владельцы «Челси» также рассматривают варианты с покупками клубов в других странах, в частности в Португалии и Бельгии.