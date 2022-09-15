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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Украинский Неймар» ответил на вопрос о трансфере в АПЛ

 
15 Сентября 2022 • 08:48 Комментировать (1)

Звездный полузащитник украинского «Шахтёра» Михаил Мудрик высказался о возможном продолжении карьеры в Английской премьер-лиге, где к нему есть предметный интерес

«Каждый молодой игрок мечтает выступать в АПЛ. Это же топ-чемпионат. Пока же я являюсь игроком «Шахтёра», поэтому не хочу обсуждать различные слухи. Нужно дождаться января, тогда станет видно, что произойдет», - передает слова хавбека CBS Sports.

Недавно в СМИ сообщалось об интересе к 21-летнему футболисту со стороны двух представителей АПЛ – лондонского «Арсенала» и «Эвертона».

Трансферная стоимость Мудрика оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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KENIG
15 Сентября 2022 в 09:57
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