«Украинский Неймар» ответил на вопрос о трансфере в АПЛ

Звездный полузащитник украинского «Шахтёра» Михаил Мудрик высказался о возможном продолжении карьеры в Английской премьер-лиге, где к нему есть предметный интерес

«Каждый молодой игрок мечтает выступать в АПЛ. Это же топ-чемпионат. Пока же я являюсь игроком «Шахтёра», поэтому не хочу обсуждать различные слухи. Нужно дождаться января, тогда станет видно, что произойдет», - передает слова хавбека CBS Sports.

Недавно в СМИ сообщалось об интересе к 21-летнему футболисту со стороны двух представителей АПЛ – лондонского «Арсенала» и «Эвертона».

Трансферная стоимость Мудрика оценивается в 15 миллионов евро.