Холанн забил в этом сезоне больше, чем дортмундская «Боруссия»

Звездный новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился голом во вчерашнем поединке против дортмундской «Боруссии» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что в этом сезоне на счету норвежского бомбардира уже 13 забитых мячей, что больше на один гол, чем у всего состава «шмелей» (12).

Напомним, что Эрлинг перешел в «Манчестер Сити» из «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 60 миллионов евро. С Холанном был подписан долгосрочный трудовой договор.

Следующий матч «горожане» проведут против «Вулверхэмптона» в рамках Премьер-лиги.