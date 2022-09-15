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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн забил в этом сезоне больше, чем дортмундская «Боруссия»

 
15 Сентября 2022 • 08:31 Комментировать

Звездный новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился голом во вчерашнем поединке против дортмундской «Боруссии» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что в этом сезоне на счету норвежского бомбардира уже 13 забитых мячей, что больше на один гол, чем у всего состава «шмелей» (12).

Напомним, что Эрлинг перешел в «Манчестер Сити» из «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 60 миллионов евро. С Холанном был подписан долгосрочный трудовой договор.

Следующий матч «горожане» проведут против «Вулверхэмптона» в рамках Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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