Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден назвал одноклубника по «Манчестер Сити» лучшим футболистом мира

 
15 Сентября 2022 • 08:17 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал, кого считает в настоящий момент лучшим футболистом мира.

«Это непростой вопрос, не так легко кого-то выбрать. Но я назову Кевина де Брёйне, потому что вижу его каждый день, наблюдаю за его работой на тренировках. Это потрясающий футболист, лучший из всех, что я встречал в своей карьере», - передает слова английского полузащитника таблоид The Sun.

В нынешнем сезоне 31-летний бельгиец принял участие в шести матчах чемпионата Англии, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Фил Фоден
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
08:48 · Англия. Премьер-лига
«Украинский Неймар» ответил на вопрос о трансфере в АПЛ
08:31 · Англия. Премьер-лига
Холанн забил в этом сезоне больше, чем дортмундская «Боруссия»
08:17 · Англия. Премьер-лига
Фоден назвал одноклубника по «Манчестер Сити» лучшим футболистом мира
07:03 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг: «Я ещё не готов на 100 процентов»
14 Сентября
20:27 · Англия. Премьер-лига
Кафу заявил, что Гари Невиллу платят за ложь 1
18:59 · Англия. Премьер-лига
Матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» перенесён из-за игры Лиги Европы
17:09 · Англия. Премьер-лига
Экс-скаут «Мольде» рассказал, как Холанн мог оказаться в «МЮ»
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Асенсио может сменить «Реал» на топ-клуб АПЛ в январе слухи
16:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа слухи
16:22 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро оценил подписание «Манчестер Юнайтед» Антони
15:34 · Англия. Премьер-лига
​Невилл видит опасность в инвестициях США в английский футбол 1
15:18 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Челси» отблагодарят Тухеля аплодисментами на 21-й минуте матча с «Зальцбургом»
15:00 · Англия. Премьер-лига
4 игрока «МЮ» не полетели с командой на матч Лиги Европы с «Шерифом»
14:52 · Англия. Премьер-лига
​Венгер верит в чемпионство «Арсенала» 1
14:38 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта следующая цель «Манчестер Сити» на трансферном рынке 1 слухи
Все новости
Рекомендуем