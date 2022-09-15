Фоден назвал одноклубника по «Манчестер Сити» лучшим футболистом мира

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал, кого считает в настоящий момент лучшим футболистом мира.

«Это непростой вопрос, не так легко кого-то выбрать. Но я назову Кевина де Брёйне, потому что вижу его каждый день, наблюдаю за его работой на тренировках. Это потрясающий футболист, лучший из всех, что я встречал в своей карьере», - передает слова английского полузащитника таблоид The Sun.

В нынешнем сезоне 31-летний бельгиец принял участие в шести матчах чемпионата Англии, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.