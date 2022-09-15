Обамеянг: «Я ещё не готов на 100 процентов»

Новобранец лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о состоянии своего здоровья после матча группового раунда Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга» (1:1).

«Я еще не полностью восстановился после травмы, мне нужно еще время. Пока играю не на 100 процентов возможностей. Выходить на поле в маске неудобно, но буду надеяться, что восстановлюсь как можно скорее», - передает слова африканского нападающего AS.

Обамеянг стал игроком «пенсионеров» в летнее трансферное окно. Он переехал на «Стэмфорд Бридж» из каталонской «Барселоны». 33-летний габонец подписал с клубом двухлетний контракт.