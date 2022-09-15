Почему в Англии никогда не будет матча всех звёзд: Отвечаем владельцу «Челси»

Владелец «Челси» Тодд Боэли на днях задался вопросом, почему в футболе и конкретно в Английской премьер-лиге не проводится матч всех звёзд, как это происходит в разных лигах США. Сетевое издание «Евро-Футбол.ру» отвечает на этот вопрос.

Предложение Тодда Боэли, прозвучавшее во время его выступления на конференции Salt в Нью-Йорке, заключалось в том, что игру всех звёзд можно было бы использовать для перераспределения средств в футбольный период. «Почему нет игры всех звёзд? В этом году на матче всех звёзд НБА в Лос-Анджелесе мы заработали 200 миллионов долларов за понедельник и вторник. Можно было бы провести матч всех звёзд Премьер-лиги «Север против Юга» и очень легко финансировать всё, что нужно футбольной пирамиде. Я надеюсь, что Премьер-лига возьмёт небольшой урок из американского спорта и действительно начнёт продвигать это», – заявил Боэли.

Ох!..

Это ровно тот случай, когда говорится про устав и чужой монастырь. Тодд Боэли, безусловно, очень умный человек, иначе он не построил бы своё состояние, и самое последнее, что можно делать, это смеяться и называть его дураком. Однако такое заявление Боэли подчёркивает то, что он пока вообще ничего не понимает об устройстве и функционировании футбола.

На вопрос, почему нет игры всех звёзд, есть множество ответов: и простых, и сложных. Давайте начнём по порядку. Во-первых, матч всех звёзд просто некогда проводить. Прямо сейчас Английская премьер-лига столкнулась с громадной проблемой из-за переноса матчей всего двух туров. Календарь настолько плотный, что просто воткнуть эти матчи – целая проблема. Так когда же проводить ещё одну встречу? Игроки и тренеры и без того «воют» от очень большого количества игр. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уже напомнил важный момент, что в американских лигах есть четырёхмесячная пауза, во время которой игроки, как правило, не ездят на дополнительные турниры. У футболистов же график такой, что каждый дополнительный матч – это уже проблема.

Если предположим, что окошко найдут, то возникает вопрос, когда такой матч проводить. В начале сезона игроки, как правило, не в форме. В конце сезона в борьбе за титулы никто не захочет размениваться на какие-то выставочные матчи. В середине у Англии есть свой боксинг дэй, который никто отменять не будет. Даже в этом году с чемпионатом мира он будет! Летом же клубы сами ездят на турне и зарабатывают деньги, так что никто не будет отпускать игроков, чтобы заработала Премьер-лига.

Если же говорить про деньги, то хочется спросить самого Боэли, как он отреагирует, если в таком выставочном матче кто-то из его дорогостоящих приобретений порвёт крестообразную связку на ровном месте, а «Челси» из-за этого не попадёт в топ-4.

Однако дату-то в принципе найти кое-как можно. Основная проблема – это восприятие матча. В США подобные мероприятия действительно вызывают интерес, потому что там спорт в принципе — это шоу. В Европе всё обстоит иначе. Будут ли поклонники «МЮ» с любопытством смотреть и поддерживать сборную, состоящую из игроков «красных дьяволов», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Лидса»? А что будет в Лондоне? Единая сборная из «Арсенала», «Тоттенхэма» и в перспективе «Вест Хэма» и «Миллуола»? Боэли всерьёз рассчитывает, что болельщики это примут?

В Европе футбол – это битва, а не шоу. Тут дерби – это не просто матч команд из одного города, а настоящая война. Никто не поймёт и не будет ждать этого шутливого футбола без стыков для красоты. И это уже вопрос не культуры, а денег. Так как это никому не интересно, то никто за это и не заплатит. Продавать билеты на стадион, телетрансляции будет невыгодно.

Это, кстати, не праздные размышления, а уже доказанный факт. В 90-е и начале «нулевых» были распространены товарищеские матчи сборных мира против кого-то. Пытались организовывать и подобные матчи всех звёзд. Не в Англии, но в других странах такие попытки были. Даже в России несколько раз проводили подобные встречи. Однако для футбола это абсолютная мёртвая идея, которая не завлекает.