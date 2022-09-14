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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» перенесён из-за игры Лиги Европы

 
14 Сентября 2022 • 18:59 Комментировать

Громкий по вывеске матч Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» перенесен из-за игры «канониров» в еврокубках.

Напомним, что из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II встреча команды Микеля Артеты с нидерландским ПСВ в рамках Лиги Европы состоится 20 октября вместо 15 сентября.

Изначально матч против действующих чемпионов Англии был назначен на 19 октября, однако теперь судьба этого принципиального поединка находится под угрозой. По информации Sky Sports, «Арсенал» может и вовсе отказаться от игры, если альтернативная дата не будет найдена.

Напомним, что лондонский клуб возглавляет таблицу АПЛ после шести туров. «Манчестер Сити» отстает всего на один балл.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лига Европы Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
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