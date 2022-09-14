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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мбаппе может оказаться в топ-клубе АПЛ слухи

 
14 Сентября 2022 • 16:57 Комментировать

Крупный контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» имеет подводные камни. Оказывается, он заключён по схеме «2+1», причём опцию продления может активировать только сам футболист. Такая схема контракта открывает перед Мбаппе возможность ухода из клуба в довольно обозримом будущем. Сообщалось, что «ПСЖ» будет готов продать игрока уже следующим летом, если уже тогда он не согласится на активацию опции. Оно и понятно – парижане не хотят снова столкнуться с перспективой бесплатного ухода Килиана.

Следующим клубом Килиана Мбаппе может стать «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Marca, английский гранд пристально следит за ситуацией талантливого форварда. «Красные дьяволы» будут готовы воспользоваться возможностью подписать Мбаппе в ближайшие годы, если такая возможность появится.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - зима 2022
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