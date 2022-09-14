Марко Асенсио недоволен своим положением в «Реале». На выходных полузащитник даже выразил гнев из-за своего невыхода на футбольное поле. Поговаривают, что 26-летний футболист может сменить клубную прописку уже зимой.

По данным испанского Sport, интерес к Марко Асенсио проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы могут попытаться подписать испанца уже в зимнее трансферное окно. Поскольку контракт Асенсио рассчитан до конца текущего сезона, «Реалу» может быть выгодно продать игрока посреди сезона, чтобы заработать хоть какие-то деньги. «Ливерпуль», в свою очередь, может заполучить футболиста по приемлемой цене.