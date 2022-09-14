В последние сезоны Давид де Хеа действует уже не так надёжно на последнем рубеже, как было прежде. Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не уверен в том, что на испанца можно рассчитывать в долгосрочной перспективе. Вполне вероятно, что «красные дьяволы» не станут предлагать де Хеа новый контракт. При этом действующее соглашение истекает уже ближайшим летом.

Как сообщает Jeunes Footeux, «Манчестер Юнайтед» нацелился на 29-летнего Яна Облака, демонстрирующего высокий уровень игры в «Атлетико». Манкунианцы рассчитывают заполучать словенца бесплатно, ведь летом он может стать свободным агентом. «Дьяволы» предложат Облаку контракт с окладом в 18 миллионов евро в год.