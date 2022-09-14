​Каземиро оценил подписание «Манчестер Юнайтед» Антони

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» подписал вингера Антони. О бразильце высказался его соотечественник, другой новичок команды - Каземиро.

«Думаю, очень важно иметь в составе такого квалифицированного футболиста, как Антони. Я уже знал его по сборной Бразилии. Всегда важно, чтобы в команде были футболисты такого уровня», - высказался Каземиро в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что ранее Антони защищал цвета «Аякса».

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в четверг, 15 сентября. Команда Эрика тен Хага будет играть против «Шерифа» на выезде во втором туре группового этапа Лиги Европы.