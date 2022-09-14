​Невилл видит опасность в инвестициях США в английский футбол

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу инвестиций США в английский футбол.

Напомним, что накануне владелец «Челси» Тодд Бёли, который приобрёл клуб весной, выдвинул идею о проведении матча всех звёзд.

«Я не устану повторять – чем быстрее у нас будет регулятор, тем лучше. Инвестиции США в английский футбол представляют собой явную угрозу для пирамиды и структуры игры. Они не понимаю её, и они думают иначе. Они также не остановятся, пока не получат то, что хотят!» - написал Невилл в социальных сетях.

Добавим, что действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».