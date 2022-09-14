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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Раскрыта следующая цель «Манчестер Сити» на трансферном рынке слухи

 
14 Сентября 2022 • 14:38 Комментировать

Трансферное окно в топ-лигах закрылось почти две недели назад, однако большие клубы строят планы не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, следующей целью «Манчестер Сити» на трансферном рынке будет усиление центра полузащиты. Источники в клубе говорят о том, что клуб готов выделить инвестиции на покупку игрока в среднюю линию.

Одним из тех, к кому уже присматривается «Манчестер Сити», является полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

В среду «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов сыграет как раз против «Боруссии». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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