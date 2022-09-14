​Клопп отреагировал на идею владельца «Челси» о матче всех звёзд АПЛ

Владелец «Челси» Тодд Бёли придумал, как привлечь ещё больше денег в английский футбол. Американец предложил проводить матчи всех звёзд АПЛ по примеру НБА. На это предложение отреагировал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Он забывает, что в большом спорте в Америке у них есть перерыв длиной в четыре месяца», - высказался на пресс-конференции Клопп, который регулярно критикует насыщенный футбольный календарь.

«Может, Бёли предложит ещё аналог «Гарлем Глобтроттерс»? – добавил Клопп, говоря об американской баскетбольной выставочной команде.

Во вторник «Ливерпуль» в Лиге чемпионов обыграл «Аякс» - 2:1.